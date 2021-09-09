Автомобиль каршеринга перевернулся в Алматы 

В результате ДТП пострадал водитель.

В Алматы перевернулся автомобиль каршеринга, сообщает zakon.kz.

9 сентября водитель И., 1997 г.р., управляя автомашиной Volkswagen Polo, двигаясь по проспекту Аль-Фараби восточном направлении, напротив здания Казахфильма, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дерево, по инерции автомашина опрокинулась на крышу, - сообщили в ДП города.

В результате ДТП пострадал водитель, он был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи.

Как рассказали пассажиры каршеринга, они дрифтовали и играли в "шашки" на дороге. При очередном таком маневре водитель потерял управление и машину понесло в сторону обочины, автомобиль ударился о бордюр, перевернулся четыре раза и упал перед остановкой, перед этим зацепив линию электропередачи.

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