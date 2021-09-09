У работников образования появится своя медаль

Ее будут отмечены педагоги со стажем более 10 лет и внесшие свой вклад в программы нравственно-духовного образования "Самопознание".

Министерство образования и науки подготовило проект постановления Правительства, которым вносится дополнение в ведомственные награды некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства РК, сообщает zakon.kz.

Медаль "Әлемге Махаббатпен" (С любовью к миру) появится у Министерства образования и науки РК.

Как следует из документа, медалью "Әлемге Махаббатпен" награждаются работники организаций образований с педагогическим или научно-педагогическим стажем работы 10 и более лет, внесшим вклад в развитие системы нравственно-духовного образования и воспитания подрастающего поколения, проводившим исследования по актуальным вопросам нравственно-духовного образования, внедрившим в учебно-воспитательный процесс новые образовательные технологии для реализации нравственно-духовного образования, разработавшим и реализовавшим программы и проекты по интеграции программы нравственно-духовного образования "Самопознание" в воспитательную систему организаций образования дошкольного, основного, общего среднего, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования.

Медаль изготавливается из латуни в форме круга диаметром 31.8 мм. Фон медали матированный.

На лицевой стороне по краям круга на белом фоне расположена надпись "Әлемге Махаббатпен" (С любовью к миру) золотистого цвета.

В центре круга – солнечный диск с лучами золотисто-желтого цвета. На солнечном диске изображена горлица, несущая в клюве ветвь.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября.

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