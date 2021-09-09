Между вакциной от гриппа и коронавируса необходимо соблюдать интервал 2-4 недели, объяснил главный санврач.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, можно ли одновременно получить вакцины от COVID-19 и гриппа, передает zakon.kz.

Между вакциной от гриппа и коронавируса необходимо соблюдать интервал 2-4 недели. Допустим, если мы начали вакцинацию против коронавируса, то надо выдержать интервал 2 недели и пожалуйста дальше при нормальном самочувствии вакцинируемого... Если наоборот, он сначала привился вакциной против гриппа, то по истечении 2-4 недель можно начинать вакцинацию против коронавируса, - рассказал главный санврач Алматы в Региональной службе коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в Алматы улучшилась эпидемиологическая ситуация. Теперь больных COVID-19 не будут госпитализировать в некоторые больницы и отели. Также стало известно, что количество зараженных будет снижаться до октября, если не появится новый мутированный штамм.

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