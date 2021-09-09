Реформировать систему госконтроля и надзора намерены в МНЭ

В 2023 году будет обеспечена цифровизация неавтоматизированной отчетности, системы оценки и управления рисками.

В Казахстане проверки, проводимые по особому порядку, на основе оценки степени риска будут отменены. Об этом заявил на презентации законопроекта по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Мажилисе первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, передает корреспондент zakon.kz.

Тимур Жаксылыков сообщил, что данный законопроект направлен на формирование максимально благоприятных и стимулирующих условий для активизации в стране предпринимательской деятельности.

В рамках законопроекта в целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы, сформированы новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с "чистого листа". Они предусматривают совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства, условия установления требований, принцип "1 in 2 out", то есть внедрение одного регуляторного требования взамен двух существующих, реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности, риск-анализа в контроле и совершенствование государственного контроля, – добавил вице-министр.

Для снижения административной нагрузки документом предусматривается законодательное закрепление требования о предоставлении отчетности только в электронной форме с использованием информационных систем, а также автоматизации оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля и надзора.

В 2022 году будет проведена интеграция информационных систем, по которым предоставляется автоматизированная отчетность. В 2023 году будет обеспечена цифровизация неавтоматизированной отчетности, системы оценки и управления рисками. Это позволит снизить нагрузку на бизнес, связанную с предоставлением отчетности на бумажном носителе, оптимизирует перечень контролируемых субъектов бизнеса, – пояснил Жаксылыков.

В планах также реформировать систему государственного контроля и надзора. Новые формы госконтроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям.

Профилактические мероприятия будут предусматривать три вида профилактического контроля. Новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам. Проверки, проводимые по особому порядку, на основе оценки степени риска будут отменены. Вводится новая форма государственного контроля "расследование", представляющая комплекс действий органов контроля по определению причин и ответственных лиц за нарушение требований законодательства, возникновение событий, повлекших ущерб жизни и здоровью людей, окружающей среде и национальной безопасности. Это позволит сократить меры административного взыскания, возлагаемые на бизнес, – резюмировал спикер.

В результате принятия предлагаемых изменений в законодательство, прогнозируется к 2025 году увеличение предпринимательской активности на 10%, сокращение количества субъектов бизнеса, привлеченных к административной ответственности, на 50%, увеличение доли профконтроля в общем количестве госконтроля до 90% и сокращение перечня обязательных требований на 50%, а также автоматизация сдаваемых субъектами бизнеса отчетностей к 2023 году на 100%.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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