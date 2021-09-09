В Казахстане расширят круг лиц, обслуживаемых в VIP-залах аэропортов

Перечень дополнен одним пунктом.

МИИР РК подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносятся дополнения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Казахстан, сообщает zakon.kz.

В частности, перечень дополнен пунктом следующего содержания: "20-1. Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.

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