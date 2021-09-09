В Казахстане расширят круг лиц, обслуживаемых в VIP-залах аэропортов

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Перечень дополнен одним пунктом.
МИИР РК подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносятся дополнения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Казахстан, сообщает zakon.kz.
В частности, перечень дополнен пунктом следующего содержания:
"20-1. Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству".
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!