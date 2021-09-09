Чем опасна коронавирусная инфекция для сердечников, рассказала врач-кардиолог

На фоне КВИ состояние пациентов, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, может ухудшиться.

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают одно из первых мест не только в Казахстане, но и во всем мире. Как коронавирусная инфекция влияет на сердечников, чем она опасна, какие меры необходимо принять в профилактических целях, чем чревато самолечение – эти и другие вопросы стали предметом беседы журналиста zakon.kz с заведующей отделением плановой кардиологии клинической больницы № 1 г. Алматы Ляйлей Нургалиевой.

- Ляйла Балтабековна, много ли в Казахстане сердечников и как влияет на них коронавирусная инфекция?

- Много. Вы, наверное, смотрите статистику и знаете, что заболевания сердечно-сосудистой системы занимают одно из первых мест не только в Казахстане, но и во всем мире, поэтому, конечно, у нас очень много сердечников.

Частые осложнения при COVID-19 - это пневмония, поражение легких. Легкие - не единственный орган, который безжалостно поражает ковид. При этой инфекции могут поражаться печень, почки, поджелудочная железа и, конечно же, сердечно-сосудистая система, куда входят сердце, кровеносные и лимфатические сосуды.

Если говорить о сердечно-сосудистой системе, то в основном поражается сердечная мышца – миокардиты. Миокардиты - вирусная этиология, при которой происходит поражение кардиомиоцитов. Также могут быть инфекционно-токсические миокардиты, эндокардиты, перикардиты.

Кроме того, при ковидных осложнениях происходят изменения сосудистой стенки в эндотелиях, нарушается свертываемость крови, возникает склонность сосудов к микротромбозам.

Если микротромбозы образуются в коронарных сердечных сосудах, то может быть осложнение инфаркта миокарда. Если происходит поражение сосудов головного мозга – микротромбозы, то может быть ишемический инсульт. Если микроэмболия происходит в сосудах легких, то может быть тромбоэмболия легких, инфаркт легких. Видите, какие могут быть изменения?

Поэтому больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно быть внимательными в отношении своего здоровья и особенно во время пандемии.

Как я уже отметила, измененные атеросклерозом сосуды склонны к мелким тромбообразованиям, которые могут привести к различным осложнениям и повлиять на исход заболевания.

Если ранее у пациентов, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например, такими, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, различные эндокринные заболевания, было стабильное течение болезни благодаря поддерживающейся терапии, то на фоне коронавирусной инфекции их состояние может ухудшиться, привести к кризису.

Поэтому пациенты, особенно пожилые люди, имеющие хронические заболевания, должны быть очень осторожными, беречь себя, носить маску, не посещать людные места. Ношение маски - первое условие, ее особенно нужно носить в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, где имеется большая скученность.

Во-вторых, обязательно надо соблюдать социальную дистанцию более двух метров и всегда носить с собой антисептики, тем более, когда бываете в многолюдных местах, пользуетесь общественным транспортом.

Придя домой, нужно сразу тщательно помыть руки с мылом, часто проветривать свой дом, делать влажную уборку и, конечно же, своевременно принимать поддерживающие препараты, назначенные лечащим врачом.

- То есть коронавирусная инфекция в первую очередь атакует людей, страдающих серьезными хроническими заболеваниями, имеющих какую-то патологию?

- Совершенно верно, потому что, повторяю, в результате этого заболевания происходит поражение эндотелии сосудов, нарушается свертываемость крови, появляется склонность к образованию микротромбов сосудов.

А у сердечников сосуды атеросклеротически измененные, стенозы суженные, кровоток ухудшен, что и приводит к образованию микротромб и, как следствие, к различным осложнениям. Например, могут быть повторные инфаркты, инсульты, тромбоэмболия легких. Там, где имеются ранее измененные атеросклерозом сосуды - риск тромбооразования гораздо выше.

- Чем опасны микротромбы?

- Микротромбы - это эмболические тромбы, эмболические осложнения, которые могут привести к летальному исходу, так как тромбируются сосуды, ухудшается питание определенного органа, возникают инфаркт миокарда, ишемический инсульт – ишемия мозга. Словом, ухудшается функция того жизненно важного органа, который питается этим тромбированным сосудом.

- Много ли людей, поступающих сейчас к вам с КВИ, имеют хронические заболевания?

- В стационар в основном поступают пациенты тяжелые, нестабильные, имеющие какие-то фоновые заболевания.

Среди фоновых заболеваний большой процент занимают сердечно-сосудистые. У нас немало пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания - артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, перенесенные инфаркты, операции, аортокоронарное шунтирование и так далее.

Разумеется, они тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, им необходимо подобрать определенную терапию, к их лечению нужен особый подход.

- К сожалению, этим летом опять пошла волна коронавируса, было много смертельных случаев. Как вы думаете, чья здесь больше вина – правительства, которое не предприняло более эффективных мер. Или врачей, которые "не так" лечат. Или виноваты сами граждане, игнорирующие правила безопасности и элементарно не выполняющие предписания медиков?

- Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. Если бы граждане строго соблюдали рекомендуемые меры безопасности и правила санэпидслужбы, возможно, удалось бы избежать очередного роста и распространения КВИ. Вряд ли кто станет спорить, что поведение людей, социальная и личная ответственность влияют на распространение такого заболевания, как коронавирусная инфекция. Это очевидно, хотя всякое бывает.

- Судя по количеству знакомых, которые подцепили КВИ и по жалобам в соцсетях, особенно напряженными в этом году были первые две декады августа. Дело дошло до того, что в больницах не хватало мест, у многих появились осложнения, люди жаловались, возмущались, в том числе алматинцы. Что вы можете сказать по этому поводу как практикующий врач?

- Вы хотите спросить, как работают врачи, есть ли их вина в том, что граждане жалуются? Мы с ковидом работаем уже больше полутора лет, и я бы сказала, что медперсонал в любой больнице, где лечат больных с КВИ, работают в полную силу и делают все от них зависящее. В тех же соцсетях, поверьте, кроме жалоб, есть и благодарности в адрес медработников и немало.

Жалобы в основном поступают со стороны тяжелобольных людей. А почему они в крайне тяжелом состоянии поступают? Потому что запускают свою болезнь, не обращаются своевременно за медицинской помощью.

Сейчас, к примеру, мы много слышим, что люди самолечением занимаются, по интернету лечатся, советуются с теми, кто далек от медицины. Если сосед переболел ковидом, они расспрашивают, как он лечился, и начинают так же лечиться, принимают много разных и зачастую ненужных лекарств и тем самым ослабляют свой организм, иммунитет, получают осложнения.

6-10 дней лечатся дома, но улучшения не видят, наоборот, им становится все хуже и хуже, и только тогда начинают обращаться к врачам. Конечно, таких пациентов трудно лечить, но, несмотря ни на что, мы лечим их и делаем все возможное, чтобы сохранить им жизнь и здоровье, чтобы человек быстрее выздоровел и встал на ноги.

Убедительно просим граждан не заниматься самолечением. Если вы заподозрили у себя какие-то симптомы коронвариусной инфекции – сразу изолируйтесь и обращайтесь к врачам. Помните, у каждого свой организм, каждый человек индивидуален, уникален и к каждому больному нужны особый подход и методы лечения.

Потом еще такая "профилактическая" тенденция пошла. Люди слышат, что от ковида может быть тромбообразование сосудов и начинают закупать в аптеках различные разжижающие кровь препараты, в частности, антикоагулянты, и принимать их. Этого ни в коем случае нельзя делать.

Антикоагулянты должны назначаться строго врачом. Врачи при назначении таких препараторов опираются на анализы, смотрят шкалу кровотечений, шкалу тромбообразования и каждому человеку определяют свою дозу лекарственных препаратов. Неправильное их применение чревато различными осложнениями, желудочно-кишечными и внутренними кровотечениями.

Также бывают случаи, когда у тяжелобольных пациентов обнаруживаются какие-то сопутствующие фоновые заболевания, о которых они сами не знали, пока не поступили в больницу. Причем уже в запущенной форме. И такие больные тоже склонны жаловаться, не понимая, что сами запустили свою болезнь.

Словом, граждане должны следить за своим здоровьем, своевременно проходить диспансеризацию, лечение, при необходимости состоять под диспансерным наблюдением. Каждый человек должен знать о своем состоянии, о своих болячках, знать, какие фоновые заболевания у него имеются. После 40-45 лет надо посещать кардиологов, терапевтов, чаще обращаться к своим участковым врачам, интересоваться своим артериальным давлением, сердечно-сосудистой системой, липидным спектром и так далее.

Когда люди знают свои заболевания и лечатся под наблюдением своих врачей, таких пациентов и лечить легче. А когда поступивший больной и сам не знает, какие заболевания у него имеются, это не есть хорошо.

Бывают случаи, когда на фоне ковидной инфекции у человека выявляются даже онкологические заболевания или различные эндокринные заболевания, а он и не подозревал об этом.

- Бывают ли у вас буйные, неадекватные, агрессивные пациенты?

- Всякие бывают. Коронавирусная инфекция тоже может повлиять на психику, на поведение человека. Если, допустим, у зараженного КВИ пациента имеются какие-то неврологические, психосоматические заболевания, то они могут обостриться.

- Какие последствия могут быть от ковида для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- Частично я об этом уже сказала. Это, прежде всего, тромбообразование, появление мелких тромбов сосудов. Это всегда острые процессы, приводящие к инфарктам и инсультам сосудов, которые требуют экстренного лечения. Также это может привести к хронической сердечной недостаточности.

- Сколько нужно времени, чтобы восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции?

- Это у всех по-разному. Зависит от сложности заболевания, от общего состояния человека, от иммунитета, от сопутствующих фоновых заболеваний и так далее. Но в любом случае организм сразу не восстанавливается, нужно время.

- А мы хотим, выйдя из больницы, сразу побежать по своим делам…

- Вот-вот…

Когда мы пациента выписываем, рекомендуем через 2-3 месяца пройти компьютерную томографию, рентген-обследование легких, потому что идет медленное восстановление организма. Поэтому предусмотрен стационарный реабилитационный этап, которым занимаются поликлинические врачи.

Они проводят физиопроцедуры, массаж, ингаляцию, также предусмотрены соляная шахта, прогулки на свежем воздухе. То есть восстанавливающая терапия, а не медикаментозное лечение.

После выписки на амбулаторном этапе пациент непременно должен сдать ПЦР-тест.

- Сколько примерно поступающих в больницу пациентов не были вакцинированы?

- Точно не могу сказать, но скажу, что невакцинированных больше, чем вакцинированных.

- Антиваксеры активно призывают людей не вакцинироваться, говорят, что никакой пандемии нет, что это всего лишь грязные политические игры и т.д.т и т.п. Что бы вы сказали им?

- У меня один ответ: надо вакцинироваться, вакцинации не надо бояться. В сегодняшних реалиях это просто необходимо. Мы, врачи, сразу же вакцинировались.

Как вы знаете, вакцинацию не рекомендуется делать тем, у кого есть медотвод, у кого выраженная аллергическая реакция, а также беременным, кормящим женщинам и пожилым людям, имеющим хронические заболевания.

- Также можно часто слышать, мол, врачи лечат по протоколу, как бы не навредили, кроме протокола они ничего не знают и так далее. Что такое протокол лечения и можно ли доверяться этому документу?

- Хороший вопрос.

Протокол лечения – нужный документ, он составляется видными учеными, профессорами, академиками, опытными практикующими врачами со всего мира с учетом причины, этиологии того или иного заболевания, механизма развития, возможных рисков, осложнений и так далее. Протокол лечения - мировой стандарт, он имеется на все нозологии, по нему очень удобно работать, в нем детально расписано, как нужно лечить больных, поэтому врачи строго следуют протоколу лечения.

Ну а если возникают какие-то форс-мажорные ситуации, связанные, например, с сопутствующими патологиями и необходимостью назначения дополнительного лечения - созывается консилиум врачей, на котором принимается коллегиальное решение.

Торгын Нурсеитова

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