Больше 100 человек обманул мошенник, предлагавший работу в Европе

Подозреваемый был объявлен в международный розыск.

Мошенник обманул больше сотни человек, обещая высокий заработок за рубежом, сообщает zakon.kz.

В столичную полицию поступило 123 обращения в отношении директора компании "Ортокласс", который под предлогом оказания услуг по трудоустройству в Королевстве Норвегия завладел денежными средствами граждан. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Установлено, что в период с января по апрель 2019 года в разных регионах страны (Нур-Султан, Алматы, Уральск,Тараз) созданы предприятия под общим названием "Ортокласс", осуществляющие трудоустройство лиц в Европе. ДП Нур-Султана.

Через социальные сети он распространял ложную информацию о возможности трудоустройства в Норвегии сроком от 3 до 12 месяцев, с заработной платой от 10 до 20 евро в час по туристической визе.

Подозреваемый был объявлен в международный розыск. 2 июля 2020 года задержан в Санкт-Петербург РФ и экстрадирован в РК. В ходе досудебного расследования его вина была доказана совокупностью собранных доказательств и дело направлено в прокуратуру района "Есиль" г.Нур-Султана для проверки законности принятого решения, - сообщили в полиции.

Прокуратурой уголовное дело изучено и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд №2 Есильского района г.Нур-Султана для рассмотрения по существу.

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