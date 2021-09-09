Назначен новый министр энергетики Казахстана

Им стал Магзум Мирзагалиев.

Магзум Мирзагалиев назначен новым министром энергетики Казахстана, сообщает zakon.kz.

Указ о назначении опубликован на Акорде.

Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, - отмечено в сообщении.

Ранее эту должность занимал Нурлан Ногаев. 7 сентября он был назначен акимом Мангистауской области.

С 2019 года Мирзагалиев возглавлял Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Начал трудовую деятельность в 1997 году в качестве менеджера в ТОО "Жартас". В 2000-2001 годах работал в управлении по лесу и биоресурсам Акмолинской области.

В 2001 году был принят на позицию инженера по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) на месторождении Тенгиз в Казахстане. В 2002 году был отобран в программу карьерного роста компании от казахстанского филиала Schlumberger, стажировался в США, Малайзии, на месторождениях Западной Сибири. После возвращения в Казахстан работал менеджером по развитию бизнеса, затем был назначен руководителем филиала MIDrillingFluidsInternational в Казахстане.

В 2007-2010 годах работал генеральным директором ТОО "ТенизСервис" АО "НК "КазМунайГаз".

В 2010-2012 годах — управляющий директор АО "НК "КазМунайГаз".

В 2012-2013 годах — заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО "НК "КазМунайГаз".

В 2013 году был приглашен на государственную службу на должность вице-министра нефти и газа Казахстана. С 13 августа 2014 года по июнь 2019 года занимал должность вице-министра энергетики Казахстана.

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