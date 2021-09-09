Очередную партию вакцины Vero Cell доставили в Казахстан

В Казахстан доставили еще 3 млн доз вакцины Vero Cell Sinopharm.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что в Казахстан поступила очередная партия вакцины Vero Cell, передает zakon.kz.

Очередная партия в 3 млн доз вакцины Vero Cell Sinopharm (одобрена ВОЗ) поступила в Казахстан, - написал он в Facebook.

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Первая партия вакцины Vero Cell была доставлена в Казахстан 10 августа.

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