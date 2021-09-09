Лихач на Hyundai сбил отару овец: погибли 35 голов скота

Машина на штрафстоянке.

На трассе "Западная Европа - Западный Китай" водитель врезался в отару овец, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло утром 9 сентября.

По данным полиции Жамбылской области, 25-летний житель Шымкента на Hyundai Solaris, направлялся с Алматы в сторону Тараза.

Водитель не заметил и совершил наезд на отару овец. В результате погибли 35 голов скота, еще 15 овец пострадали. Водитель был доставлен в районную больницу села Мерке с различными травмами, - отметили в ведомстве.

Видео не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой!

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