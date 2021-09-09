10 ярких моментов жизни Роналду в начале сентября

Самые запоминающие моменты этих дней, где Криштиано оставил свой след.

Португальский нападающий Роналду в эти дни является объектом пристального внимания всех мировых спортивных СМИ, передает zakon.kz.

36 летний Криштану Роналду душ Сантуш Авейру по праву считается одним из лучших футболистов современности. Он единственный в истории игрок, который становился чемпионом в трех первенствах: Ла Лига, Английская премьер лига и итальянская Серия А. Неоднократный обладатель Золотого мяча, лучший бомбардир европейских турниров за все ее время, пятикратный обладатель Лиги Чемпионов.

Кроме того, он единственный человек в 2021 году, который набрал 300 миллионов подписчиков в паблике-Instagram.

Но золотая пора карьеры Роналду, на взгляд редакции zakon.kz, пришлась на начало нынешней осени. Выделяем самые запоминающие моменты этих дней, где Криштиано оставил свой след:

1) Подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на два года, с продолжением еще на год.2) Роналду стал высокооплачиваемым футболистом АПЛ, его зарплата составляет 657 000 евро в неделю.3) Сыграл за сборную Португалии 180ый матч.4) Установил мировой рекорд, забив за сборную своей страны рекордные 111 мячей в различных турнирах.5) Роналду отметился дублем, в матче с командой Исландии, принеся победу Португалии на последних 10 минутах матча.6) 12-летнего сына Роналду-младшего пригласили играть за юношескую команду "МЮ"7) С приходом португальца, инстаграм страница Манчестер Юнайтед увеличилось на два с половиной человек.8) Роналду в "МЮ" получил футболку под номером 7.9) Криштиану объявил о скором начале сьемки документального фильма "Я Джорджина" (фильм о знакомстве со своей супругой).10) Резко увеличилось количество подписчиков его инстаграм-страницы, на 09.09.2021. она составляет 340 миллионов человек.

Куандык Шынасилов

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