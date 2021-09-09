Сколько классов закрыли на карантин по COVID-19 в Павлодаре 

Среди школьников зарегистрировано семь случаев COVID-19.

В стационаре находятся 44 ребенка, еще 126 на амбулаторном лечении, передает zakon.kz.

Зарегистрировано по области 170 детей с положительным тестом на коронавирус, из них 126 под наблюдением первичной медико-социальной помощи. В основном бессимптомная или легкая форма заболевания, – рассказал Pavlodarnews.kz руководитель регионального управления здравоохранении Айдар Ситказинов.

С 1 сентября среди школьников зарегистрировано семь случаев COVID-19. По мнению врача, это незначительный рост для города.

По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на двухнедельный карантин закрыто пять классов в нескольких школах.

Третий и седьмой классы школ №28 и 39 в Павлодаре, а также восьмые классы СОШ №6 в Экибастузе, СОШ №1 в Успенке и СОШ им. Мукашева в Майском районе, – дополнили в ведомстве.

Специалисты уверены, что дети заразились в семьях.

Отмечается, что павлодарские врачи по-прежнему борются за жизнь 11-месячного малыша с ковидной пневмоний, который находится в реанимации уже 28 дней. По словам доктора, состояние младенца нестабильное.

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