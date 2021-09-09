Глава ОО "Атамнын аманаты" подчеркнул, что "любые инсинуации по языковым или межэтническим вопросам, исходящие извне - недопустимы".

Председатель ОО "Атамнын аманаты" Мурат Молдагалиев прокомментировал заявления, сделанные организацией "Офицеры России", передает zakon.kz.

В своем обращении представители данной организации говорят о том, что в СМИ и обществе широко обсуждается ряд вопиющих случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. И отмечают, что эти преступления совершены по национальному и религиозному признакам, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОО "Атамнын аманаты".

Мы категорически не согласны с такими формулировками. Политика межэтнического согласия направлена исключительно на укрепление единства народа Казахстана. Основной закон нашей страны - Конституция - гарантирует права и свободы всем гражданам, независимо от национальности и вероисповедания. (...) Всем известно, что Казахстан - полиэтническое государство, мы разные, но мы вместе. И даже более того, именно в этом многообразии наша сила. Мультикультурная среда и полиязычие давно стали визитной карточкой нашей страны. Мурат Молдагалиев

Он отметил, что в ОО "Атамнын аманаты" для поиска своих родных и близких обращаются потомки солдат, погибших и пропавших без вести в годы ВОВ.

Мы никогда не делали срез заявок в этническом плане. Но я могу сказать, что ищут своих все, и национальность не играет никакой роли. Наши деды воевали плечом к плечу, сражались против врага, и они не делились. И неважно, к какому этносу принадлежит однополчанин, который рядом, с которым ты в ночь идешь или в последний бой. Они вместе противостояли общему врагу. Мы призываем общественных деятелей Российской Федерации не пытаться создать и раздувать в информационном пространстве проблему, которой на самом деле не существует. Призываем не использовать межнациональный вопрос в Казахстане в своих политических играх. Мурат Молдагалиев

Глава ОО "Атамнын аманаты" подчеркнул, что "любые инсинуации по языковым или межэтническим вопросам, исходящие извне - недопустимы".

Мы сотрудничаем со многими поисковыми и волонтерскими организациями России на разных уровнях, выполняя наш священный долг потомков перед погибшими и пропавшими без вести в годы ВОВ по возвращению их останков. Наша деятельность способствует укреплению дружбы между нашими странами и народами. Мурат Молдагалиев

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