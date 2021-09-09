Парень на электросамокате влетел в дверь столичного мобильного поста полиции

19-летнего парня подозревают в намеренном наезде для видео.

В Нур-Султане парень на прокатном самокате влетел в дверь полицейской будки. Видео появилось в соцсетях, передает zakon.kz.

5 сентября текущего года около 18.00 в Центральном парке столицы 19-летний молодой человек с целью снять видеоролик для социальной сети, совершил наезд на электросамокате на входную дверь мобильного поста полиции, - пишет ДП Нур-Султана.

Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции района "Есиль" по ч.1 ст.202 УК РК, проводится досудебное расследование.

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