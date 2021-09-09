Президенту Казахстана рассказали о планах развития газовой отрасли

Президент выразил поддержку предлагаемым проектам и мерам по дальнейшей газификации страны.

О текущей работе АО "КазТрансГаз", дальнейших планах и перспективных проектах развития газовой отрасли, а также о программе расширения ресурсной базы главе государства рассказал Председатель правления компании Кайрат Шарипбаев, сообщает zakon.kz.

На встрече в Акорде Президент был ознакомлен с производственными и финансовыми показателями по группе компаний АО "КазТрансГаз" за восемь месяцев текущего года. Не смотря на сложности из-за продолжающейся пандемии коронавируса, отрицательно повлиявшей на все экономические показатели, газовая отрасль продолжает работать с положительной динамикой.

Магистральная транспортировка за восемь месяцев составила 65,4 млрд м³, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 14%. За этот же период реализовано 14,4 млрд м³. Экспорт газа сократился на 20% из-за роста потребления на внутреннем рынке и составил 4,3 млрд м³, зато на 14% увеличились поставки на внутренний рынок и составили 10,1 млрд м³.

КазТрансГаз остается крупнейшим налогоплательщиком в стране, налоги и другие выплаты в бюджет, по состоянию на 31 августа, составили 128,4 млрд тг.

Выручка газовой компании за отчетный период выросла на 6% и составила 1,342 трлн тг., чистая же прибыль выросла на 55% и составила 304 млрд тг. Надо добавить, что вся чистая прибыль направляется на поддержание газотранспортной системы и снижение долговой нагрузки. Так, за восемь месяцев группой компаний АО "КазТрансГаз", с учетом совместных предприятий, погашено долгов на сумму 995 млн долларов США. В целом, за период 2014 – 2021 гг., долговая нагрузка на группу компаний нацоператора снижена на 9,2 млрд долларов США.

Кроме этого, как социально ответственная компания КазТрансГаз субсидирует отечественных потребителей, поставляя газ на внутренний рынок ниже себестоимости. Прогнозируемая сумма субсидирования внутреннего рынка в 2021 году составит 158,8 млрд тг.

Особое внимание в ходе встречи было уделено проектам модернизации и развития газотранспортной инфраструктуры. К первоочередным из них относятся строительство газопровода (лупинга) к существующему магистральному газопроводу "Макат – Северный Кавказ", строительство 2-ой нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" и реконструкция газотранспортной системы Мангистауской области, газификация местности "Сарша" и курортной зоны "Теплый пляж" г. Актау Мангистауской области.

По всем этим проектам уже разработана проектно-сметная документация, при этом для их реализации частично потребуются собственные средства АО "КазТрансГаз", которые будут привлечены в результате планируемого IPO.

Главе государства также были презентованы перспективные проекты газовой отрасли, одним из которых является строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент", работающего в данное время на пределе своих возможностей.

В ходе встречи были рассмотрены проекты по увеличению ресурсной базы. Это строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане и увеличение собственной добычи газа за счет ввода новых месторождений.

Президент выразил поддержку предлагаемым проектам и мерам по дальнейшей газификации страны.

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