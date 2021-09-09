В СКО обсудили послание Президента

В целом собравшиеся отметили стратегический характер третьего по счету послания Главы государства.

В областном акимате с участием акима СКО Кумара Аксакалова прошло заседание актива по обсуждению послания Президента народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", передает zakon.kz.

На встрече присутствовали депутаты маслихатов, руководители государственных органов, представители Ассамблеи народа Казахстана, политических партий, профсоюзов, неправительственных организаций, бизнеса, СМИ.

В онлайн-режиме в работе заседания приняли участие представители общественности районов области.

В ходе мероприятия выступили заместитель акима СКО Гани Ныгыметов, основатель группы компаний "Alageum Electric" Сайдулла Кожабаев, доктор экономических наук, академик Анатолий Башмаков, исполняющий обязанности директора Кардиологического центра областной многопрофильной больницы Максат Кудратуллаев, директор ТОО "СК-Агро 2050", заслуженный агроном Анатолий Рафальский, директор Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловск Данияр Уалиев.

В главном программном документе главой государства определены масштабные приоритеты дальнейшего развития страны в новых условиях. Для эффективного выполнения поставленных задач, безусловно, сегодня необходима консолидация усилий всех институтов государственной власти, общественности и граждан, - отметил глава региона Кумар Аксакалов.

В целом собравшиеся отметили стратегический характер третьего по счету послания главы государства, нацеленного на реализацию системных реформ во всех сферах общественной жизни в постпандемический период, которые возможны при условии единства казахстанского народа и межэтнического согласия в обществе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!