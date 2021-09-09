В Талдыкоргане открыли уникальный бассейн при Жетысуском университете

Общая площадь крытого бассейна составляет 1677,7 квадратных метров.

В Алматинской области уделяют большое внимание развитию массового спорта. Сегодня в рамках реализации Послания Касыма-Жомарта Токаева в Талдыкоргане распахнул свои двери современный бассейн. Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Казахстана, передает zakon.kz.

Построен спортивный объект специально для Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова. Особенность его в том, что здесь можно практиковать все виды плавания, а также водное поло. Созданы условия для маломобильных граждан.

Поздравил студентов с таким событием заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

Это важный вклад в реализацию поручения Елбасы и Послания Президента страны по популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта, поддержки физкультуры и спорта высоких достижений. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что залог здоровья - физическая культура. Он также отметил, что нужно создавать все условия для занятия массовым и детским спортом. А акимам областей дал задание обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры, что и выполняется по сей день. Сегодняшнее открытие бассейна - наглядный пример реализации послания. Благодаря государственной поддержке созданы все условия для всестороннего развития студентов Жетысуского университета. Сегодня в стенах ВУЗа обучается более 6 тысяч студентов, из них 450 студентов обучаются в рамках образовательного гранта акима области. Верю, что в будущем вы станете хорошими специалистами и внесете вклад в развитие нашей страны. Пусть открываемый сегодня спортивный объект долго и успешно служит на благо процветания казахстанского спорта и молодежи Жетысуского университета, - сказал Байжуманов.

В свою очередь Югай Маргарита, студентка два курса, чемпионка Казахстана и многократный призер по легкой атлетике, от лица студентов поблагодарила за прекрасный бассейн.

Это большая уникальность для спортсменов, так как после тренировки большой плюс плавать в бассейне, так как вырабатывается выносливость, мне нравится учиться в нашем университете, что окружают очень хорошие люди и что наш университет развивается, - сказала она.

Как отметил ректор Жетысуского университета, студенты и сотрудники университета имеют свободный доступ к бассейну по установленному графику.

Как уточняется, общая площадь крытого бассейна составляет 1677,7 квадратных метров. Размер чаши бассейна - 25 и 11 м. Объект построен и оборудован в соответствии со строительными требованиями и санитарно-эпидемиологическими стандартами. Есть отдельный вход в бассейн, раздевалки для мужчин и женщин, сауна, душевые, жилые комнаты для рабочих и тренеров, инструкторов, специальное помещение для хранения и мойки спортивного инвентаря.

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