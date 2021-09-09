Сбытчика крупной партии гашиша задержали в СКО

Подозреваемый арестован.

34-летнего мужчину задержали в Петропавловске, передает zakon.kz.

2 сентября в Петропавловске по ул. Абая сотрудники полиции по подозрению в сбыте наркотиков задержали 34-летнего горожанина, ранее судимого за имущественное преступление. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято почти два килограмма гашиша, - рассказали в пресс-службе МВД РК.

Согласно "Сводной таблице наркотических средств, их аналогов и прекурсоров", это относится к особо крупному размеру.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Подозреваемый арестован.

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет, - сообщает начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО полковник полиции Жандос Басыбаев. - Напоминаем: за сбыт наркотиков законодательством предусмотрена строгая ответственность.

Всего с начала года в области выявлено 139 наркоправонарушений, из них 35 фактов сбыта. Изъято почти 287 кг различных наркотических средств, из них свыше четырех килограммов 130 г синтетических наркотиков.

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