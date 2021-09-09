В Казахстан вернулись соотечественники из Афганистана

В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева из Афганистана успешно эвакуирована группа людей казахской национальности – қандастар, передает zakon.kz.

В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и один сотрудник ООН. Президент благодарит наших дипломатов и сотрудников всех ведомств, участвовавших в организации рейса, - пишет пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.

В Министерстве иностранных дел отметили, что прибывшие пассажиры будут временно изолированы для прохождения карантинных процедур.

Организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением "Талибан" (запрещено в Казахстане). Посольство Казахстана в Кабуле работает в штатном режиме и находится на постоянной связи с кандасами, проживающими в Афганистане. Работа по подтверждению этнической принадлежности заявителей и возвращению кандасов продолжается, - рассказали в пресс-службе МИД РК.

Как сообщалось ранее, 18 августа Казахстан эвакуировал 25 своих граждан из Афганистана и 16 граждан Кыргызстана, России и Литвы. Кроме того, в Алматы из Кабула временно передислоцированы Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и офисы других международных организаций.

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