Франция прощается с легендой кинематографа

Актера не стало на 89-м году жизни.

Жители Франции прощаются с актером Жан-Полем Бельмондо, участвуя в похоронной процессии, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Актера не стало на 89-м году жизни.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. В кино дебютировал в 1956 году, однако эпизоды с его участием были вырезаны. На экранах актер появился в 1958-м и с тех пор уверенно набирал популярность.

После роли в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" стал иконой кино "новой волны". Играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, всего исполнил около сотни ролей. С 2001 по 2008 год не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку. В 2015 году заявил об окончании своей кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил "Золотого льва" за вклад в кинематограф.

Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие.

С 1987 года совмещал работу в кино и театре.

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