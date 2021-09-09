Роскосмос считает казахстанского владельца "Бурана" плохим собственником

Рогозин жестко отозвался о желании казахстанца судиться за летный экземпляр орбитального корабля.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на заявление главы казахстанского частного АО "РКК "Байконур" Даурена Мусы о готовности судиться с Россией за орбитальный корабль "Буран", передает zakon.kz.

Даурен Муса, Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих "Буранов" и "Энергии-М" в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин, - написал Рогозин в Facebok.

Также он отметил, что без согласия казахстанских властей Россия не может даже планировать вывоз не принадлежащего ей имущества, но "вынуждена нести расходы на его охрану".

Оценки технического состояния обоих "Буранов" и ОН "Энергия-М" проводятся нами регулярно, и эти оценки неутешительны. Но вам не стоит использовать сообщения в СМИ о техническом аудите в качестве повода для разжигания страстей. С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге "Бураны" обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение, - резюмировал Рогозин.

Ранее сообщалось, что российское научно-производственное объединение "Молния" заявило, что решает вопрос с транспортировкой казахстанского скандально известного корабля "Буран". Однако хозяин "Бурана" Даурен Муса говорит, что не продавал свой корабль.

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