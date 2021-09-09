Сотрудник детского ЦОССУ в Аягозе предотвратил ЧП

На данный момент проводится медицинский осмотр детей, работает психолог.

Сотрудник Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг предотвратил ЧП сексуального характера, передает zakon.kz.

9 августа в ходе внутреннего контроля сотрудником Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг, при просмотре камер видео-наблюдения спальни мальчиков была пресечена попытка сексуального контакта между воспитанниками учреждения, - говорится в сообщении управления социальной защиты.

На данный момент проводится медицинский осмотр детей, работает психолог.

По поручению акима области создана Межведомственная комиссия. Соответствующее заявление и материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуальных мер.

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