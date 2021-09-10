Завуч школы в Шахтинске назвала учеников обезьянами за то, что не носят маски

По данному факту идет служебное расследование.

Педагога возмутило, что ученики не носят медицинские маски в коридорах школы. Вспыльчивую женщину дети записали на видео, передает zakon.kz.

С сегодняшнего дня 9 "б" класс на карантине. Если я еще раз хоть одну из вас обезьяну увижу в коридоре без маски, мать или отец будут стоять здесь и заполнять квитанцию на штраф. Из-за таких тупых обезьян классы уходят на карантин пачками. Вы что, считаете, что маска – это декоративное украшение? Вы что, считаете, что у нас детей нет или нет родителей? ​Вам кто позволил нарушать карантинный режим? Он прописан в административном кодексе республики Казахстан! - приводит слова завуча Instagram-группа "Патриот Караганды".

Затем преподаватель провела короткий ликбез по понятию COVID-19.

Интересно, что такое COVID? Спросите у тех, кто болел! Два класса ушло на карантин за два дня. И я должна этим обезьянам объяснять, что такое маска, и что в коридоре в маске надо ходить, и кто попадает в группу риска! Если вы настолько тупые, что не понимаете, пускай родители принесут расписку, в которой черным по белому будет написано: "Мой сын или моя дочь тупая! Не понимает, и я вместе с ними не понимаю!" - возмутилась завуч.

В отделе образования Шахтинска дали комментарий заявили, что по данному факту идет служебное расследование.

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