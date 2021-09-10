Лукашенко и Путин высказались о возможности создания единой валюты

При этом Путин не исключил создания в будущем союзного парламента России и Белоруссии.

Глава Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудили вопросы интеграции, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

О единой валюте России и Беларуси говорить рано, важно сначала наладить единую макроэкономическую политику, - заявил Путин.

По мнению Лукашенко, проблема создания единой валюты РФ и Беларуси в том, где будет расположен эмиссионный центр.

При этом Путин не исключил создания в будущем союзного парламента, "но пока это не обсуждалось".

Переговоры с президентом Беларуси, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами, - сказал глава российского государства.

Лукашенко подчеркнул, что намерен поступать в интересах народов.

И если нам нужна будет еще более тесная интеграция - военная, политическая, экономическая, - мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей - в Беларуси и в России, - заявил глава Беларуси.

Совет министров Союзного государства России и Беларуси планирует одобрить новый пакет интеграционных документов на заседании 10 сентября.

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