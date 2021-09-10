Названы самые полезные способы приготовления мяса

Врач советует есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.

Стоит ли делить мясо на "летнее" и "зимнее" и каким способам его приготовления отдавать предпочтение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова.

Самые здоровые, диетические методы приготовления - это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили - это как сухая сковородка, там получается правильное мясо, - отметила она.

Популярный способ приготовления мяса в мангале на открытом огне - тоже хороший вариант, если соблюдать определенные условия.

По ее мнению, приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю. Некоторые люди считают вредным красное мясо, содержащее белок миоглобин, продолжила врач-диетолог. К нему обычно относят баранину, говядину, свинину, бедра и голени курицы, а также другие виды мяса красноватого оттенка.

Есть люди, которые не едят красное мясо вообще. Хотя красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, – объяснила Асият Хачирова.

Она советует есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.

Что касается таких понятий, как "летнее" и "зимнее" мясо, то они не имеют под собой оснований, уверена врач-диетолог. Выбирая этот продукт, не стоит ориентироваться на времена года, заключила Асият Хачирова.

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