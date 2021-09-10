Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 830 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 4024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 сентября 2021 года. Общее количество зараженных за сутки пошло на спад. Так, в Алматы за прошедшие сутки заболевших выявлено на 35 человек меньше, в Алматинской области - сразу на 40. В Карагандинской области, напротив, зафиксирован прирост зараженных, по сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 32 человека больше, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4024 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

в городе Нур-Султан – 320,

в городе Алматы – 931,

в городе Шымкент – 160,

в Акмолинской области – 203,

в Актюбинской области – 300,

в Алматинской области – 290,

в Атырауской области – 130,

в ВКО – 167,

в Жамбылской области – 75,

в ЗКО – 98,

в Карагандинской области – 581,

в Костанайской области – 176,

в Кызылординской области – 79,

в Мангистауской области – 183,

в Павлодарской области – 220,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 39.

Всего в стране подтверждено 832 248 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 755,

в городе Алматы - 1327,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 261,

в Актюбинской области - 615,

в Алматинской области - 748,

в Атырауской области - 591,

в ВКО - 130,

в Жамбылской области - 67,

в ЗКО - 125,

в Карагандинской области - 449,

в Костанайской области - 160,

в Кызылординской области – 153,

в Мангистауской области - 246,

в Павлодарской области - 378,

в СКО - 15,

в Туркестанской области - 149.

Всего в стране выздоровели 747 978 человек от COVID-19.

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