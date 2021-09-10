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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 830 тысяч

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 10 сентября 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 4024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 сентября 2021 года. Общее количество зараженных за сутки пошло на спад. Так, в Алматы за прошедшие сутки заболевших выявлено на 35 человек меньше, в Алматинской области - сразу на 40. В Карагандинской области, напротив, зафиксирован прирост зараженных, по сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 32 человека больше, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4024 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

  • в городе Нур-Султан – 320,
  • в городе Алматы – 931,
  • в городе Шымкент – 160,
  • в Акмолинской области – 203,
  • в Актюбинской области – 300,
  • в Алматинской области – 290,
  • в Атырауской области – 130,
  • в ВКО – 167,
  • в Жамбылской области – 75,
  • в ЗКО – 98,
  • в Карагандинской области – 581,
  • в Костанайской области – 176,
  • в Кызылординской области – 79,
  • в Мангистауской области – 183,
  • в Павлодарской области – 220,
  • в СКО – 72,
  • в Туркестанской области – 39.

Всего в стране подтверждено 832 248 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 755,
  • в городе Алматы - 1327,
  • в городе Шымкент - 0,
  • в Акмолинской области - 261,
  • в Актюбинской области - 615,
  • в Алматинской области - 748,
  • в Атырауской области - 591,
  • в ВКО - 130,
  • в Жамбылской области - 67,
  • в ЗКО - 125,
  • в Карагандинской области - 449,
  • в Костанайской области - 160,
  • в Кызылординской области – 153,
  • в Мангистауской области - 246,
  • в Павлодарской области - 378,
  • в СКО - 15,
  • в Туркестанской области - 149.

Всего в стране выздоровели 747 978 человек от COVID-19.

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