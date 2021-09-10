Чиновникам США пригрозили увольнением за отказ от вакцинации

Однако пресс-секретарь американского президента Джен Псаки надеется, что "до этого не дойдет".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила увольнением федеральным госслужащим CША в случае их отказа от прохождения вакцинации против коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мы ожидаем, что если вы хотите работать на правительство или по правительственному контракту, то вы будете вакцинированы, - сказала Псаки в ходе брифинга в Белом доме.

При этом она утвердительно ответила на вопрос, грозит ли увольнение тем чиновникам, которые отказались от вакцинации без уважительной причины.

Ранее телекомпания CNN сообщала, что президент США Джо Байден отменит послабление, которое позволяло госслужащим не прививаться от нового коронавируса при условии регулярного прохождения ими проверок на заражение инфекцией. Псаки на брифинге подтвердила данные о наличии такого указа, однако не смогла уточнить, подписал ли глава государства уже этот документ или же намерен сделать это в ближайшие часы.

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