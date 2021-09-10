Открылась сотая заправка Qazaq Oil

Сейчас на Qazaq Oil действуют европейские стандарты обслуживания, установлены высокоточные топливораздаточные колонки бренда Gilbarco.

PetroRetail сообщает об открытии ста автозаправочных комплексов под брендом Qazaq Oil.

Как известно, компания приобрела сеть АЗС у группы "КазМунайГаз". В настоящее время в активе PetroRetail 355 автозаправочных комплексов. Осенью прошлого года компания приступила к ребрендингу. Первая обновленная станция появилась в Нур-Султане в ноябре прошлого года. Таким образом, за неполный год компания расширила их количество до ста.

Процесс ребрендинга – это не просто смена вывесок, а полное обновление всех систем, начиная от асфальтобетонного покрытия АЗК и заканчивая внедрением новых бизнес-процессов. Сейчас на Qazaq Oil действуют европейские стандарты обслуживания, установлены высокоточные топливораздаточные колонки бренда Gilbarco. Качество топлива проверяется ежемесячно в собственных аккредитованных в госсистеме лабораториях.

Кроме того, преобразились и торговые площади. Помимо широкого ассортимента товаров народного потребления, появилась гастро-зона, где каждый может выпить кофе или перекусить хот-догом.

Вместе с тем, PetroRetail запустила программу франчайзинга. Партнеру предлагают строить новую АЗК или развивать уже действующую под брендом Qazaq Oil. Компания готова предоставить долгосрочный контракт и гарантию вознаграждения с каждого литра ГСМ.

Основные приоритеты компании в работе с клиентами: честность, открытость и лояльность. Наша миссия – завоевать доверие у наших клиентов как надежного поставщика высококачественных продуктов и создавать будущее вместе. Qazaq Oil – ваш лучший друг в дороге!

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