Билл Гейтс профинансировал создание таблеток от COVID-19

Это уже второе денежное вложение.

Стартап Exscientia, разрабатывающий с помощью искусственного интеллекта лекарства, подписал с Фондом Билла и Мелинды Гейтс четырехлетний контракт, передает zakon.kz.

Его стоимость может достигать 70 миллионов долларов. В обмен на деньги фонд получит долю в Exscientia, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, предположительно, часть полученных средств пойдет на создание новых противовирусных таблеток для лечения COVID-19 и предотвращение пандемий в будущем. Это уже второе денежное вложение Гейтсов в фирму, пишет CNBC.

Компания работает над методами лечения коронавирусов, в особенности COVID-19, а также гриппа и вируса Nipah, передающегося от животного к человеку и провоцирующего респираторные заболевания. Exscientia утверждает, что ее искусственный интеллект может сократить время, необходимое для изобретения препаратов для борьбы с коронавирусом, на 20 процентов.

Продолжающаяся пандемия COVID-19 подчеркивает безотлагательность разработки безопасных и эффективных лекарств широкого спектра действия для расширения нашего арсенала средств против вирусов и их штаммов, – резюмировал генеральный директор Exscientia Эндрю Хопкинс.

Хопкинс видит большой потенциал терапевтического применения так называемых "малых молекул" (низкомолекулярных веществ, которые могут достаточно быстро проникать внутрь клеток и достигать своих "мишеней").

Exscientia уже разрабатывала медикаменты при помощи искусственного интеллекта. Так, при сотрудничестве с японским производителем лекарств Sumitomo Dainippon Pharma были выпущены два препарата для лечения психических заболеваний.

Сейчас лекарственные средства проходят клинические испытания. Стартап также самостоятельно разработал препарат для борьбы со злокачественными опухолями.

Фармацевтическая индустрия изобрела вакцины для предотвращения инфицирования коронавирусом. Вакцины Pfeizer/BioNTech, Moderna, Vaxzevria, (бывшая AstraZeneca), Johnson & Johnson и "Спутник V" используются по всему миру. Однако до сих пор нет высокоэффективных средств для лечения заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала неэффективным ремдесивир. Кроме того, ученые из Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID) назвали бесполезным и другой популярный препарат – азитромицин.

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