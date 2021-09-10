Болельщиков ждет невероятный финал на US OPEN-2021

Фернандес в финале сразится с Эммой Радукану.

Три дня осталось до финиша Открытого чемпионата США по теннису, передает zakon.kz.

Несомненно, открытием нынешнего американского первенства и всего теннисного сезона текущего года стала канадская теннисистка Лейла Фернандес. Уроженка Эквадора фантастически проводит нынешний турнир, не боясь имен и обыгрывая поочередно грандов мирового женского тенниса.

В полуфинале одиночки Лейла за два часа и 20 минут была сильнее второй ракетки US OPEN Алины Соболенко - 7:5, 4:6, 6:4.

Теперь Фернандес в финале сразится с другой не менее талантливой теннисисткой - Эммой Радукану, которой всего лишь 18 лет. Британка, также привлекшая много внимания прессы на этом турнире, в полуфинале одолела 17-ю сеяную Марию Саккари из Греции - 6:1, 6:4.

Таким образом, это будет исторический финал: никогда в решающих матчах чемпионата США не играла теннисистка из квалификации. Также напомним, что обе финалистки располагаются далеко за пределами топ-50 мирового рейтинга. Фернандес - 73-я ракетка, Радукану разместилась на 150-й строчке.

Финал пройдет 11 сентября.

Куандык Шынасилов

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