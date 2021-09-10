Изменены правила системы гарантирования для казахстанских туристов, выезжающих за рубеж

Приложение zakon.kz
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В частности, добавлена новая глава глава о порядке возврата внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты и применение метода зачета перечислений.
Постановлением Правительства РК от 3 сентября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила функционирования системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, сообщает zakon.kz.
В частности, правила дополнены новым пунктом, согласно которому система гарантирования не распространяется на поездки делового характера, то есть посещение страны (места) временного пребывания гражданами РК в профессионально-деловых целях, занимающимися оплачиваемой деятельностью.
Также добавлена новая глава глава о порядке возврата внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты и применение метода зачета перечислений.
Администратор системы осуществляет:
Для возврата внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты туроператор или туроператор-фрахтователь направляют администратору системы письменное заявление в произвольной форме.
Администратор системы в течение 10 рабочих дней проводит сверку перечисленных средств туроператором или туроператором-фрахтователем, проверку на отсутствие фактов вывоза граждан РК по вине данного туроператора или туроператора-фрахтователя, а также учитывает наличие или отсутствие необходимости вывоза туристов туроператора или туроператора-фрахтователя.
После проведенной сверки администратор системы в течение 5 рабочих дней принимает решение о возврате либо отказе в возврате внесенной банковской гарантии.
Как отмечается, возврат банковской гарантии администратором системы осуществляется в течение 15 рабочих дней путем составления акта-приема передачи банковской гарантии.
Возврат перечисленных средств за реализованные туристские продукты осуществляется администратором системы в течение 15 рабочих дней путем перечисления средств на банковский счет туроператора или туроператора-фрахтователя.
Также говорится, что в случае недостаточности средств на специальном счете администратора системы для осуществления действий по защите прав граждан РК, а также для компенсации использованных средств специального счета администратор системы предъявляет банку второго уровня требование по исполнению обязательств по банковской гарантии туроператора или туроператора-фрахтователя, не исполнивших обязательства по договору на туристское обслуживание.
Банки второго уровня на основании требования администратора системы в течение 5 календарных дней с момента поступления требования обеспечивают оплату в пользу администратора системы либо третьих лиц (их объединений), определенных администратором системы, денег в пределах сумм, обеспеченных банковской гарантией.
Полностью посмотреть документ можно здесь.
Постановление вводится в действие с 19 сентября 2021 года.
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