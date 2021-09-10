Крутой рассказал, как создавался хит "Ave Maria" для Димаша 

Итальянцы любят говорить, что любой композитор стоит ровно столько, сколько стоит его последнее произведение,

Игорь Крутой рассказал, как написал музыку для выступления казахстанского певца Димаша Кудайбергена на "Новой волне", сообщает zakon.kz.

Российский композитор написал для исполнителя музыку на песню "Ave Maria".

Итальянцы любят говорить, что любой композитор стоит ровно столько, сколько стоит его последнее произведение, т.е. все предыдущие успехи и достижения не в счет. Я очень внимательно отнесся к достаточно спорному и безапелляционному заявлению представителей этой очень музыкальной страны (как в прошлом, так и в настоящем времени) и стал рассматривать свои новые композиции уже через призму итальянцев, - написал он в Instagram.

Крутой рассказал, что за несколько месяцев до "Новой волны" ему позвонил Димаш и спросил, сможет ли он написать для него "Ave Maria".

Так совпало, что у меня был свободный вечер, и я с удовольствием уселся за рояль и, вспоминая об итальянской формуле ответственности, вдохновенно работал, пока не достиг желаемого результата... Взяв несколько дней на то, чтобы композиция "отлежалась" в моих ушах, душе и сердце, я отправил ее Димашу, который буквально в течение получаса ответил, что это как раз то, что он хотел услышать. Ну и, конечно, прием и овации, устроенные Димашу зрителями на "Новой волне", говорили о том, какое же это счастье заниматься любимым делом, писать для такого гениально чувствующего музыку певца, вызывать глубокие эмоции у публики и быть востребованным... Просто сочинение на тему: "Что такое счастье?"... - рассказал композитор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

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