В китайском городе Кульджа открылся уникальный музей аккордеонов

Руководит музеем Александр Зазулин.

В городе Кульджа Или-Казахского автономного округа Синьцзяна открылся музей аккордеонов.

Руководит музеем Александр Зазулин, который родился и вырос в этом городе. В его коллекции более 800 аккордеонов, собранных со всего мира.

Музыкант отмечает, что с детства был увлечен инструментом. Уже в подростковым возрасте мог починить аккордеон любой сложности.

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