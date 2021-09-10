5 J - новый формат связи доступен для казахстанцев 

В экосистеме Jusan действительно "своя атмосфера"!

Для настоящего прорыва нужны не только новые технологии, но и новая философия. Такая, что сможет изменить привычное нам положение вещей. Как вам, например, всего одна иконка Jusan на экране смартфона и множество задач, которые она решает?!

В нее компактно упакованы финансовые услуги, маркетплейс и даже сервис первого в Казахстане виртуального мобильного оператора Jusan Mobile!

1J - Первый виртуальный

Мобильная связь и интернет Jusan Mobile - это еще один уникальный продукт в составе экосистемы Jusan. Как и другие мобильные операторы, Jusan предоставляет своим клиентам-абонентам сотовую связь, мобильный интернет, обмен sms-сообщениями, роуминг. Кардинальное отличие в том, что это система, с идеально отстроенной схемой взаимных переходов между сервисами.

2J - 2 карты на стол

Чтобы подключиться, достаточно установить мобильное приложение Jusan, в нем вы сможете открыть свой счет и заказать выпуск карт - платежной и sim. Далее вам все доставит курьер, как Вам удобнее - на дом или в офис! Кстати, вы можете "переехать" с уже имеющимся вашим номером с другого мобильного оператора или же взять себе новый номер.

3J - Тройная выгода

Внутри системы вас уже буквально поджидают бонусы! Всем новым абонентам - первый месяц бесплатно, но главное - пополняя баланс картой Jusan, вы получаете 15 процентов бонусов в общий бонусный счет, а если ваши покупки картой Jusan в течение месяца превышают сумму 50 000 тенге, то следующий месяц ваш связной тариф обойдется вам в 0 тенге! Ну и конечно, вы можете менять состав тарифа (минуты/ГБ/sms) под ваши "разговорные" привычки.

4J - На все 4 стороны

Несмотря на то, что ковид еще "хозяйничает", мы перестали быть "невыездными", а значит снова актуальна проблема международной связи с родными и партнерами. Jusan Mobile в роуминге предлагает своим клиентам выгодные интернет-пакеты, так как разговоры через мессенджеры гораздо дешевле стандартной телефонии.

5J - Держи 5 от Jusan Mobile!

В экосистеме Jusan действительно "своя атмосфера"! Все 5 онлайн-сервисов Jusan - онлайн-банкинг, приложение Jusan, сайт Jusan, Jmart, Jpost - не тратят "ваш" интернет-трафик и доступны даже при нулевом балансе.

При оплаченном тарифе не покушается на ваши гигабайты и WhatsApp. Если же вы вдруг забыли вовремя пополнить баланс или не установили автооплату в мобильном приложении Jusan, вы обязательно получите push-уведомление с напоминанием, чтобы не остаться в критический момент без связи.

Связи решают все

5J от Jusan Mobile - это единый доступ и управление как вашими контактами, так и вашими финансами. Позвонить жене или отправить денежный перевод ребенку, устроить семейный конфколл в WhatsApp или заказать подарок на юбилей родителей через Jusan Магазин - экосистема Jusan позволит вам найти время и деньги для всех! Как вам такая философия?!

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