Казахстанцы выступают на первых ролях шахматной Олимпиады-2021

Казахстан после шести туров занимает первое место.

В Китае проходит 43-я шахматная онлайн-олимпиада, передает zakon.kz.

По данным издания chess.com, на грандиозный турнир съехались представители из 40 стран мира, звание сильнейших шахматистов будет определено 15 сентября.

Казахстан представлен в своем боевом составе: Ринат Джумабаев, Денис Махнев, Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Рамазан Жалмаханов. Все члены нашей команды являются обладателями высокого звания в шахматах - международный гроссмейстер.

Сборная Казахстана на данный момент демонстрирует хорошие показатели, занимая после шести туров первое место.

В группе "А" казахстанским шахматистам осталось провести еще три игры. По его итогам определятся команды, которые пройдут в плей-офф.

Сборная Казахстана с 12-ю баллами наряду с Россией и США гарантировала выход в следующий раунд.

Куандык Шынасилов

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