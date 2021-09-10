Казахстанцы вновь могут полететь в Саудовскую Аравию

Фото: pixabay.com

Дальнейшее увеличение рейсов в Саудовскую Аравию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Саудовской Аравии.