Названы пять напитков, которые помогают быстрее проснуться

Пять вкусных и полезных напитков, чтобы сделать утро бодрым.

Названы несколько напитков, которые помогают сделать утро бодрым - быстрее проснуться и настроиться на рабочий лад, передает zakon.kz.

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"Профиль" подобрал пять вкусных и полезных напитков.

Кокосовое молоко

В данном натуральном напитке содержится природная вода, обогащенная калием, поэтому он отлично утоляет жажду и заряжает энергией, а также витаминами B, С и полезными микроэлементами.

Вместе с тем в кокосовом молоке содержится клетчатка, необходимая для метаболизма, и лауриновая кислота, которая является эффективными противовирусным и антибактериальным средством.

Маття

Маття (японский зеленый чай) - полезнейший напиток, который бодрит не хуже кофе. Он не случайно является любимым продуктом у любителей здорового образа жизни.

В нем содержится много антиоксидантов, он очищает организм и активирует обменные процессы и работу мозга. Вещество L-теанин, содержащееся в маття, способствует улучшению настроения и активизирует умственную активность.

Кофе

Бодрящие свойства этого любимого многими напитка известны всем. Но если сварить кофе, умело расставив вкусовые акценты и добавив нужные специи, то этот напиток станет лучшим в номинации "вкусного будильника".

Несмотря на то что кофе имеет достаточно противников, в умеренных дозах напиток лишь укрепляет здоровье и поднимает настроение.

Горячий шоколад

Горячий шоколад в преддверии утренних заморозков многим придется по душе. В нем содержится танин, способствующий выведению шлаков из организма.

Этот напиток помогает сконцентрироваться, улучшает работу мозга и повышает работоспособность и стрессоустойчивость.

Чай

Какой бы чай вы ни выбрали на завтрак, это будет натуральный энергетик: и зеленый, и черный чай обладает отличными тонизирующими свойствами из-за содержащегося в нем кофеина.

Напиток также обогащает организм витаминами и восполняют водный баланс, а благодаря добавкам в виде лимона или имбиря ваш утренний чай будет обладать еще и противовоспалительным эффектом и улучшающим настроение ярким вкусом.

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