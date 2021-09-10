Несовершеннолетняя дочь получила около 6 млн тенге после смерти матери

Обязательное автострахование играет исключительную роль в социальном обеспечении людей при наступлении страхового случая.

Одной из острейших социальных проблем в мире является проблема высокого уровня аварийности на дорогах всех стран, постоянно растущее число погибших и пострадавших. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно на дорогах всего мира погибает более 1,2 млн человек.

По оценкам международных экспертов, около 60% погибших - это активная часть населения в возрасте от 16 до 45 лет. СК "Евразия" совершила страховую выплату после гибели 44-летней женщины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в июне прошлого года в Алматинской области, на трассе Алматы - Талгар. В результате ДТП погибла женщина, виновник аварии стал инвалидом второй группы. Его ответственность как владельца транспорта была застрахована в СК "Евразия".

Напомним, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств гарантирует выплату материального ущерба лицам, которые пострадали в результате ДТП по вине страхователя. Предельный объем ответственности страховщика исчисляется в месячных расчетных показателях. Например, за вред, повлекший гибель человека, выплата составляет 2 тыс. МРП.

У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь 2006 года рождения, отец девочки скончался еще в 2008 году. Сейчас подростка воспитывает тетя. Ребенок получил от нашей компании максимальную выплату, предусмотренную законодательством – 5,8 млн тенге. Обязательное автострахование играет исключительную роль в социальном обеспечении людей при наступлении страхового случая. Если бы ответственность виновника не была застрахована, вряд ли человек с ограниченными возможностями смог бы моментально выплатить ребенку около 6 млн тенге. Конечно, никакие деньги не компенсируют потерю матери, но эти средства она может потратить на образование или улучшение жилищных условий. Хотелось бы напомнить о важности обязательного страхования ОГПО ВТС. Тем более, что полисы стоят сравнительно недорого, а купить их можно за несколько минут на нашем сайте, - отметил член правления СК "Евразия" Нурмухамед Тульбаев.

Пострадавшим не стоит прибегать к услугам некоторых недобросовестных людей – так называемых "помогаек", которые орудуют на страховом рынке Казахстана, пытаются получить деньги при подобных ДТП и, таким образом, наживаются на горе людей, при этом не оказав никакой фактической услуги. Лучше обратиться за получением полагающейся страховой выплаты напрямую в страховую компанию - именно в этом случае вы сможете получить компенсацию в полном объеме.

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