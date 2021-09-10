Ужесточить ответственность за экологические правонарушения хотят в Казахстане

Так, в Уголовном кодексе РК предлагается предусмотреть наказание за деяния, повлекшие причинение особо крупного экологического ущерба.

Минэкологии подготовило проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения, сообщает zakon.kz.

Так, в Уголовном кодексе РК предлагается предусмотреть наказание за деяния, повлекшие причинение особо крупного экологического ущерба или иные тяжкие последствия, а равно совершенные на особо охраняемой природной территории, на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоне экологического бедствия, – в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За деяния, повлекшие причинение особо крупного экологического ущерба или иные тяжкие последствия, совершенные на особо охраняемой природной территории,- предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

За самовольное пользование недрами и самовольную добычу полезных ископаемых, если эти деяния причинили значительный ущерб, – предусматривается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 500 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же деяния, повлекшие причинение крупного ущерба, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, –наказываются штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, воспроизводства лесов и лесоразведения с причинением значительного ущерба законопроект предусматривает штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией имущества.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 24 сентября.

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