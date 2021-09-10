Молоко стало еще дороже для казахстанцев

Самое дорогое продают в Усть-Каменогорске и Караганде.

Цены на молоко по итогам восьми месяцев в Казахстане выросли на 9,5% за год, сообщает zakon.kz.

Как отмечают исследователи Energyprom.kz, рост является самым высоким за последние 3 года.

Среди городов страны наибольшие цены на пастеризованное молоко зафиксированы в Усть-Каменогорске и Караганде.

Так, литр пастеризованного молока жирности 3,2%–4% в Усть-Каменогорске в среднем стоил 382 тг, в Караганде — 357 тг. Пастеризованное молоко жирности 2,5% в Караганде и Нур-Султане продавалось по 275 тг за литр, в Усть-Каменогорске и Семее — по 274 тг за литр, - отметили аналитики.

В среднем по Казахстану пастеризованное молоко жирности 2,5% стоило 254 тг за литр, жирности 3,2%–4% — 302 тг за литр.

Кроме того, исследователи отмечают, что потребление сырого молока в текущем году — самое низкое за все последние годы.

Так, в первом квартале 2021-го в домохозяйствах РК было потреблено лишь 3,7 литра сырого молока в среднем на душу населения. Для сравнения: в первом квартале прошлого года объем потребления составлял 4 литра, в 2019 году — 4,6 литра.

При этом в сельской местности потребление молока традиционно выше, чем в городской, но и там оно сокращается второй год подряд.

При этом производство жидкого обработанного молока и сливок растет четвертый год подряд: за январь–июль текущего года выпуск составил 359,6 тыс. тонн — на 8,1% больше, чем годом ранее, - заключили эксперты.

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