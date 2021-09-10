Защиту прав казахстанцев, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом, усилят

Приложение zakon.kz
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В частности, речь идет об оставлении несовершеннолетних на территории иностранного государства без попечения родителей или иных законных представителей.
Министерство иностранных дел подготовило проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в Правил использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом", сообщает zakon.kz.
В частности, изменено название самого документа. Теперь он занывается "Правила реализации мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, в том числе вследствие форс-мажорных обстоятельств, а также принятия мер в отношении умерших граждан Республики Казахстан в государстве пребывания".
Под затруднительным положением понимаются ситуации, возникшие вследствие:
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайные, непредотвратимые и неподвластные контролю со стороны граждан Республики Казахстан и имеющие непредвиденный характер, включая военные действия, террористические акты, стихийные явления, - говорится в документе.
К видам финансовой помощи относятся расходы на:
Также к финансовой помощи относится единовременная материальная помощь на:
Как отмечается, финансовая помощь предоставляется на безвозмездной основе.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.
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