Скандал с "Бураном" - Казахстан продолжит судиться за корабль

Мы считаем, что гражданин Муса не имеет права на "Бураны", заявил министр Мусин.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что государство продолжит судиться за орбитальный корабль "Буран", передает zakon.kz.

Гражданин Даурен Муса в своем посте утверждает, что власти Казахстана уже три года, не жалея сил, судятся с ним. Это действительно так, и мы будем продолжать это делать, ведь наша цель - восстановление законности и справедливости, возвращение государству его собственности, в том числе и "Бураны", - написал Багдат Мусин в Facebook.

По его словам, изначально компания АО РКК "Байконур" называлась ЗАО "КРИСП Аэлита". Она была создана с паритетным участием госкомпаний Казахстана и России (РГП "Инфракос" и РКК "Энергия") для сохранения имущества космодрома "Байконур". В качестве доли в уставной капитал Казахстан внес имущество, в том числе и "Бураны". "Бураны" принадлежат не Даурену Мусе, а АО РКК "Байконур", подчеркнул министр.

Муса стал совладельцем международной компании, которую он переименовал в АО РКК "Байконур". Долю в компании он приобрел в рамках трех сделок. По словам министра, две из них суд уже признал незаконными.

Законность третьей сделки мы также намерены оспорить. Мы считаем, что гражданин Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и "Бураны", - написал Мусин.

Ранее российское научно-производственное объединение "Молния" заявило, что решает вопрос транспортировки казахстанского скандально известного корабля "Буран". Однако владелец компании, которой принадлежит "Буран", Даурен Муса сказал, что не продавал корабль, и обвинил россиян в том, что они не уважают решений судов Казахстана.

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В ответ глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что без согласия казахстанских властей Россия не может даже планировать вывоз не принадлежащего ей имущества. Он выразил надежду на то, что по решению суда "Бураны" обретут более заботливого хозяина или заставят Даурена Мусу вложить деньги в сохранение экспонатов, имеющих мировое значение.

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Комитет госимущества и приватизации в 2019 году подал иск на РКК "Байконур", владельцем которого является Даурен Муса. Ведомство требовало ликвидировать компанию и вернуть корабль государству. Однако суды и первой, и второй инстанций отказались удовлетворять иск.

Сама ракета "Буран" была собрана в трех экземплярах. Первый корабль был запущен в космос 32 года назад. После полета он находился на космодроме "Байконур". В 2002 году был разрушен после того, как его завалило обломками крыши монтажно-испытательного корпуса. Погибли семь человек.

Второй корабль "Буран", который находится на космодроме "Байконур", планировали отправить в космос в 1991 году. Но запуск так и не состоялся.

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