По правилам безопасности и согласно закону о газе и газоснабжении, эксплуатация газовых баллонов не допускается в зданиях выше двух этажей.

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркин Отаргалымулы объяснил, в каких домах нельзя использовать газовые баллоны и что делать, если произошла утечка, передает корреспондент zakon.kz.

По правилам безопасности и согласно закону о газе и газоснабжении, эксплуатация газовых баллонов не допускается в зданиях выше двух этажей. Если дом имеет три и более этажей, то эксплуатировать газовые баллоны там категорически запрещено. Данные факты пресекаются газотехнической инспекцией, - отметил Еркин Отаргалымулы.

По его словам, если в доме произошла утечка газа, то ни в коем случае нельзя включать свет, телефон, потому что все это в последствии может стать источником для взрыва. В первую очередь необходимо снизить концентрацию газа, открыв окно, уже после - вызвать аварийную службу.

В целом с начала года в столице было зарегистрировано больше 500 пожаров в жилых домах. Основные причины которых: неправильная эксплуатация печей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Также на статистику и рост пожаров повлияли отсутствие централизованного отопления и газоснабжения. То есть большая часть частного жилого сектора отапливается печами. А рынок по ремонту и выкладке печей на сегодняшний день не регулируется государством. Еркин Отаргалымулы

Также некоторое влияние на статистику оказали ограничения, связанные с пандемией, поскольку профилактическая работа сейчас проводится с минимальным контактом с населением.

Осенью 2020 года в Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе. В результате происшествия погибла девушка.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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