В Сети появилось видео смертельного ДТП на трассе Павлодар – Нур-Султан

В результате аварии погиб пассажир легковой машины.

Смертельное ДТП произошло на трассе Павлодар – Нур-Султан, передает zakon.kz.

Кадры с места аварии сняли очевидцы и опубликовали в Сети, передает Павлодар-онлайн.

10 сентября, в 01:10, на 215 километре автодороги Павлодар – Нур-Султан произошло дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись автомашины Toyota Camry и КаМАЗ. В результате ДТП пассажир легковой машины от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пассажир с травмами госпитализирован в больницу, – прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

Как добавили в полиции, по факту аварии начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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