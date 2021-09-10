В Актюбинской области поезд зацепил кран

Пресс-служба Департамента полиции на транспорте прокомментировали инцидент.

В Актюбинской области на станции Кандыагаш пассажирский поезд зацепил кран, передает zakon.kz.

Инцидент произошел днем 9 сентября.

В пресс-службе ДП на транспорте прокомментировали данное происшествие.

По данному факту в Линейном отделе полиции на станции Кандыагаш (Актюбинская область) начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК "Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", в настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, - говорится в информации.

Иная другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 УК РК, отметили в ведомстве.

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