Машина упала с обрыва в реку Илек

Машина с двумя жителями Кандыагаша упала с обрыва в реку.

Несчастный случай произошел на берегу реки Илек в Мугалжарском районе Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, машина Volkswagen Passat, в которой были двое жителей Кандыагаша, двигаясь по берегу реки Илек, упала с обрыва в реку.

В результате несчастного случая 59-летний водитель не смог выбраться из автомашины и утонул, а 45-летний пассажир смог выбраться и с переломами ребер госпитализирован в ЦРБ. пресс-служба ДП Актюбинской области

Полицейские извлекли автомашину из реки с помощью тяжелой техники.

Назначены экспертизы. пресс-служба ДП Актюбинской области

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