Участкового ударили ножом в Туркестанской области

Он получил ножевое ранение при доставлении на следственные действия подозреваемого в хранении наркотиков.

В Туркестанской области подозреваемый в хранении наркотиков нанес ножевое ранение участковому, сообщает zakon.kz.

Участковый инспектор Аскар Уалиев получил ножевое ранение при доставлении на следственные действия подозреваемого в хранении наркотиков.

В ходе рейдовых отработок полицейские Сарыагашского РОП остановили на улице мужчину, вызвавшего у них подозрение. При проверке документов стражи порядка обнаружили у подозреваемого наркотики и направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятое наркотическое средство оказалось высушенной марихуаной. В отношении местного жителя начали досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Впоследствии сельчанина следователь вызвал повесткой для проведения процессуальных действий. Однако подозреваемый проигнорировал. Участковый инспектор Аскар Уалиев встретился с ним и разъяснил необходимость соблюдения закона. В этот момент мужчина неожиданно достал кухонный нож и ударил полицейского по ноге, а затем скрылся, - сообщили в ДП Туркестанской области.

Позже подозреваемого задержали. Кухонный нож изъяли в качестве вещественного доказательства. Сейчас он находится под арестом.

Кроме статьи за хранение наркотиков в отношении задержанного проводится досудебное расследование по части 1 статьи 380-1 УК РК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа".

В настоящее время участковый находится на лечении. Ему оказывается вся необходимая помощь.

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