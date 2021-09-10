Индийский штат объявил режим повышенной готовности из-за смертельно опасного вируса

Симптомы смертельно опасного вируса Nipah: лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.

Власти штата Карнатака в Индии объявили режим повышенной готовности в ряде районов после обнаружения опасного вируса Nipah в соседнем штате Керала, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона, симптомы смертельно опасного вируса Nipah выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно.

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Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса Nipah. После гибели ребенка медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.

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Прибывших из Кералы, как говорится в рекомендациях минздрава Карнатаки, следует контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.

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По словам министра здравоохранения Карнатаки Кешава Судхакара, в штате не зарегистрировано ни одного случая этого опаснейшего заболевания.

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Вирус Nipah распространяется летучими лисицами и мышами. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания - в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.

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