Каким знакам зодиака противопоказано быть вместе

Астрологи перечислил пары, которым противопоказано существовать рядом, иначе такой союз может привести к ужасному финалу.

Астрологи утверждают, что при планировании семьи важно не только полагаться на чувства, но и обратить внимание на индивидуальную характеристику партнера. Они назвали топ-4 пар по знаку зодиака, которым противопоказано быть вместе, передает zakon.kz.

Ниже 5-tv.ru со ссылкой на экспертов по звездам перечислил пары, которым противопоказано существовать рядом, иначе такой союз может привести к ужасному финалу.

Скорпион и Лев

В паре Скорпион и Лев - два безусловных лидера. В этом союзе море страсти, однако зачастую ее сменяют необоснованная ревность и желание подчинить себе партнера в любых ситуациях.

Лев настаивает, что любимый человек обязан "служить" только ему, а Скорпион ненавидит потребительское отношение к себе. В итоге - после нескольких совместно прожитых лет у обоих - расшатанная психика и панические припадки.

Водолей и Козерог

Консервативного и приземленного Козерога в Водолее притягивает нежность и чувствительность - качества, которые сегодня редко можно встретить. При этом, как отметили астрологи, как раз та самая излишняя эмоциональность оказывается банальной инфантильностью, что, несомненно, выводит Козерога из себя.

Козерогу надоедает решать домашние проблемы в одиночку, поэтому весь праведный гнев выплескивается на бедного Водолея. А этот партнер в свою очередь упрекает некогда любимого человека в "низменности" и "бесконечном нытье". В общем, ведение совместного быта ничем хорошим ни для одного, ни для другого не заканчивается.

Весы и Рыбы

Вечно сомневающиеся Весы при первом знакомстве с Рыбами попадают под их очарование и буквально боготворят сильного, доброго и ответственного покровителя.

Весы и Рыбы, в отличие от предыдущих пар, способны говорить на одном языке, но, к сожалению, на этом дело и ограничивается. Оба партнера в обычной жизни абсолютно безынициативны, и, живя рядом, начинают упрекать в этом друг друга день ото дня. В результате: посуда не помыта, обои отошли от стен, собака не выгуляна и вообще… Не стоит продолжать жить дальше.

Стрелец и Телец

Стрелец и Телец - прекрасные друзья, замечательные коллеги, понимающие люди, но ужасные, непримиримые любовники.

С супружеским долгом у этой пары все в порядке, а вот диалог у них почему-то не складывается. Вероятно, причина тому - конкретные правила и "бабушкины" установки в голове Тельца, который точно знает, какой должна быть семья и не терпит компромиссов. Стрелец же не готов жить по старым устоям и необоснованным правилам, в связи с чем постоянно выясняет отношения с любимым человеком. Конечно, и тот и другой потратят массу времени и нервов на попытки "начать все с чистого листа", но стоят ли такие отношения подпорченного здоровья? Уж лучше просто остаться добрыми друзьями.

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