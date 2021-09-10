Завершено строительство "Северного потока – 2"

Укладка газопровода в Балтийском море начата три года назад.

Глобальная энергетическая компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северного потока – 2", передает zakon.kz.

Об этом компания опубликовала информацию в официальном Telegram-канале.

На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – говорится в сообщении.

"Северный поток – 2" – новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Решение о создании газопровода основывается на опыте строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток". Новый газопровод, также как и действующий, напрямую свяжет газовую компанию и европейских потребителей и обеспечит поставку российского газа в Европу, что особенно важно в условиях падения добычи газа в Европе и роста спроса на его импорт.

Совокупная мощность двух ниток "Северного потока – 2" – 55 миллиардов куб. м газа в год. Таким образом, суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока – 2" составляет 110 миллиардов куб. м газа в год.

Укладка газопровода в Балтийском море начата в сентябре 2018 года.

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